POL-FR: Rheinfelden: Überholmanöver - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 12:10 Uhr ereignete sich auf der Landstraße L 139 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Der 54-Jährige soll mit seiner Harley -Davidson hinter einem Traktor die Landstraße L 139 von Adelhausen kommend in Richtung Minseln befahren haben. Zur selben Zeit, in entgegengesetzter Fahrtrichtung soll ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße befahren haben. Der Motorradfahrer soll nach links ausgeschert sein, um sein Überholmanöver zu starten. Nur durch eine Gefahrenbremsung seitens des Mercedes konnte eine Kollision verhindert werden. Als der 54-Jährige den entgegenkommenden Pkw erblickte, bremste er in Schräglage, und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge stürzte er und rutschte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn nach rechts weg. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch unbekannt. Die Beamten des Polizeireviers Rheinfelden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

