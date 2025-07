Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Brand eines VW Käfer in Marzell

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 12.15 Uhr, geriet ein VW Käfer in der Kanderstraße, unweit des Sommerfestes bei der Feuerwehr, während der Fahrt in Brand. Der Brand im Motorraum des VW Käfers konnte rasch gelöscht werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es wurde niemand verletzt. Der VW-Käfer musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell