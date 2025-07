Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat gestört - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.07.2025, gegen 22.45 Uhr, kam eine Frau nach Hause und überraschte in ihrer Wohnung in der Bognor-Regis-Straße zwei unbekannte Männer auf frischer Tat. Sie schloss die Wohnungstür auf und bemerkte wie diese von innen von jemanden Unbekannten blockiert wurde. Auch konnte sie Stimmen aus ihrer Wohnung wahrnehmen. Vermutlich zwei Unbekannte flüchteten über die zuvor aufgebrochene Terrassentür. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zum vermeintlichen Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

