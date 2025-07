POL-FR: Titisee-Neustadt, L156: Motorradfahrer stürzt und wird verletzt

Freiburg (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Brände im Freiburger Stadtgebiet. In einem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung Am Samstagmorgen, 19.07.2025, kurz nach 4:30 Uhr wurde ein Brand in einem Unterstand für Abfälle in der Auwaldstraße im Freiburger Stadtteil Landwasser gemeldet. Dort hatten Unbekannte ...

mehr