POL-GI: Sexueller Übergriff auf der Straße - Zeugen gesucht + Trickdiebpaar erfolgreich

Gießen: Sexueller Übergriff auf der Straße - Zeugen gesucht

Am Samstagabend (21.6.) kam es zu einem sexuellen Übergriff in der Frankfurter Straße. Eine 38-Jährige lief den Gehweg in Richtung der Innenstadt entlang, als sich ihr von hinten ein Unbekannter näherte. Der Mann zog die Frau plötzlich an sich heran und griff ihr von hinten in den Schritt. Er fing an zu lachen und rannte sodann über die Bahngleise in Richtung Innenstadt davon. Der Angriff ereignete sich gegen 23.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 19 (in Höhe eines Kosmetikstudios). Die Frau wählte sofort den Notruf, eine sofortige Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Der Gesuchte war ca. 20-27 Jahre alt und etwa 175-180 cm groß. Er war weder athletisch, noch dick. Der Mann hatte eine helle Hautfarbe, dunkelblondes bis braunes, kurzes Haar und trug eine blaue kurze Hose und ein dunkles T-Shirt.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich zum Tatzeitpunkt viele Personen, die den Mann potentiell haben wegrennen sehen, im Bereich der Bushaltestelle "Liebigstraße" und des Bahnübergangs befanden. Vermutlich hatten diese wichtigen Zeugen den Angriff kurz zuvor nicht bemerkt.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität des Gesuchten geben? Wer hat den Täter auf seiner Flucht die Frankfurter Straße entlang gesehen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Trickdiebpaar erfolgreich

Zwei Unbekannte machten gestern Beute, als sie eine 79-Jährige ablenkten. Gegen 15.35 Uhr ließen sie die Frau in der Liebigstraße mit einem wertlosen Messingring zurück. Zuvor verwickelten sie die Frau in Höhe der Hausnummer 88 in ein Gespräch. Im Rahmen dessen gelang es den zwei Dieben, der Frau eine Goldkette gegen den mutmaßlich wertvollen Ring zu tauschen. Die beiden machten sich aus dem Staub, die Seniorin bemerkte den Trickdiebstahl erst im Nachgang.

Bei den Dieben handelte es sich um eine Frau und einen Mann. Die beiden waren etwa 40-50 Jahre alt und hatten einen dunkleren Hautteint. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Der Mann hatte kurze, schwarze Haare, die Frau hatte dunkle Haare und trug ein Kopftuch.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

