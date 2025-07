Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Schillerstraße/Scheuerlenstraße: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Titisee-Neustadt fiel am Freitagabend, 18.07.2025, gegen 22:55 Uhr eine Person auf, welche mit einem E-Scooter unterwegs war. An dem E-Scooter war das notwendige Versicherungskennzeichen nicht angebracht. Bei der durchgeführten Kontrolle der 25-jährigen männlichen Person ergaben sich Verdachtsmomente, welche auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte hierbei positiv. Der 25-Jährige wurde im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht, die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.

