POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich alkoholisierte Fahrrad-Fahrerin mit über 2 Promille gestürzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 0:30 Uhr, ereignete sich in der Riehener Straße ein alleinbeteiligter Sturz einer 40-jährigen Fahrrad-Fahrerin. Laut Aussagen der Frau befand sie sich auf dem Heimweg als sie aufgrund der Dunkelheit mit einem Bordstein kollidierte und zu Sturz kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die 40-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

