Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 18:30 Uhr kam es in der Kanderner Straße zu einem alleinbeteiligten Sturz eines Motorradfahrers, welcher sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der 24-Jährige war talabwärts unterwegs und stürzte dabei aus bislang unbekannten Gründen von seinem Motorrad. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

amf

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell