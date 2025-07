Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw-Fahrer muss wegen Wildwechsel ausweichen und kollidiert mit Brückenpfeiler

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 01.50 Uhr, habe ein 62-jähriger Pkw-Fahrer einen die Fahrbahn querenden Fuchs ausweichen müssen. In der Folge kollidierte er mit einem Pfeiler einer Bahnbrücke. Der 62-Jährige befuhr die Landstraße 137, als im Bereich der Bahnunterführung ein Fuchs von links kommend die Fahrbahn überquert haben soll. Der 62-Jährige sei erschrocken, lenkte nach rechts und kollidierte mit einem Pfeiler der Bahnbrücke. Er und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

