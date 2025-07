Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrt einer Fahrrad-Fahrerin missachtet - Polizei sucht Fahrer des Ford Focus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.07.2025, gegen 7:50 Uhr, kam es in der Weiler Straße zu einer Vorfahrtsverletzung, die eine leicht verletzte 20-Jährige zur Folge hatte. Die 20-Jährige soll mit ihrem Fahrrad die Weiler Straße befahren haben als sie an der Kreuzung zur Käppelestraße nach links abbiegen wollte. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer soll die Käppelestraße befahren und dabei die Vorfahrt der 20-Jährigen missachtet haben, weshalb es in der Folge zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die junge Frau kam dabei zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Nachdem sowohl der Fahrer des silbernen Ford Focus als auch die Radfahrerin der Meinung waren, es sei nichts passiert, verließen beide im Einvernehmen die Unfallstelle ohne Personalien auszutauschen. Da die 20-Jährige erst nach einiger Zeit Schmerzen verspürte sowie einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro feststellte, ist die Polizei nun auf der Suche nach dem unbekannten Lenker eines silbernen Ford Focus Tournier, vermutlich mit Lö-Kennzeichen. Der Mann wird als circa 40 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Es wird darum gebeten, dass sich der Fahrer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, unter der Telefonnummer 07621 98000 bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein melden.

