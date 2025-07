Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unbekannte Diebe in Adelhausen unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 05.20 Uhr, waren zwei unbekannte Diebe in Adelhausen unterwegs. Zunächst betraten die beiden Unbekannten eine unverschlossene Wohnung in der Sennmattstraße. Ein Bewohner störte die beiden Unbekannten, welche über ein Nachbargrundstück flüchteten und dort versuchten ein Fahrrad zu entwenden. Der Bewohner verließ seine Wohnung und verfolgte die beiden Unbekannten. Dabei störte er die beiden Unbekannten mutmaßlich bei dem Fahrraddiebstahl, welches zurückgelassen wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten über eine Wiese und entwendeten danach aus einem wohl unverschlossenen Pkw zwei Bankkarten und Bargeld. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell