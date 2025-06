Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag fuhr ein Autofahrer unachtsam in einen Kreisverkehr in Göppingen ein.

Ulm (ots)

Um 9.30 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Citroen in der Heininger Straße in Richtung Heiningen unterwegs. Auf Höhe eines Möbelgeschäfts fuhr er in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er wohl eine 60-Jährige mit ihrem VW. Die fuhr bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Bei dem folgenden Zusammenstoß blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 2.500 Euro geschätzt.

