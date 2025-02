Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl: Wer kennt den Täter?

Weeze (ots)

Am Montag (15. Juli 2024) kam es in der Zeit von 19:02 Uhr und 19:07 Uhr in einem Ladenlokal am Küsterweg in Weeze, zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete dabei diverse Spirituosen, in dem er dieser an sich nahm und den Laden dann durch den Kassenbereich verließ. Der Täter wurde durch einen Ladendetektiv auf die Entwendung angesprochen und schlug diesem in den Bauch, um im Besitz der entwendeten Spirituosen zu bleiben. In unbekannte Richtung entfernte sich der Täter schließlich von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo nun: Wer kann Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/159024

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

