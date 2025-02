Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Pkw: Wer kennt den Täter?

Emmerich am Rhein (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Mittwoch (19. Juli 2023) ein in den Niederlanden zugelassener dunkler VW Polo, mit der niederländischen Zulassung J-702-JJ, am Bahnhof in Emmerich entwendet. Die Fahrzeugschlüssel waren, in einem Magnetsafe versteckt, am Fahrzeug gelagert.

Am Samstag (17. Februar 2024) wurde das Fahrzeug im Oberbergischen Kreis Ortslage Wiehl durch eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geblitzt, wobei die beiden unbekannten Insassen festgestellt wurden.

Am Dienstag (7. Mai 2024) wurde der entwendete Pkw, auf einem Parkplatz am Westring in Rees verschlossen wieder aufgefunden. Angebracht waren dabei die in den Niederlanden entwendeten Kennzeichen TD-080-R.

Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt die beiden Täter oder kann Angaben zu Ihnen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/159019

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

