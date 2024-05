POL-FL: Pellworm - Neue telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation Pellworm

Tönning (ots) - Die Polizeistation Tönning ist aufgrund von Renovierungsarbeiten bis voraussichtlich Mitte Juli nicht besetzt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Tönning sind für Sie auf der - Polizeistation Garding - Osterende 10, 25836 Garding - Tel. 04862 217 489 0 oder per Email Toenning.Pst@polizei.landsh.de erreichbar. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte über den Notruf 110 an ihre Polizei. ...

