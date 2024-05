Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Koldenbüttel: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Koldenbüttel (ots)

Gestern Abend (27.05.2024) kam es auf der Kreisstraße 1 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die Insassin eines Pkw tödlich und der Fahrer leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 20-jährige Fahrer mit seinem VW Fox die Kreisstraße 1 von der B 5 kommend in Richtung Friedrichstadt. Auf Höhe der Gemeinde Koldenbüttel kam dem VW Fox in einer leichten Linkskurve ein Pkw mit Pferdeanhänger entgegen. Der 20-Jährige lenkte seinen Wagen so weit nach rechts, dass er auf den Seitenstreifen geriet und die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen überschlug sich und stieß gegen mehrere am Fahrbahnrand stehende Bäume, bis er zum Stillstand kam.

Die 20-jährige Beifahrerin wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Der leichtverletzte 20-jährige Fahrer, der zunächst ebenfalls mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte dieses im Laufe des Abends selbständig verlassen. An dem VW Fox entstand Totalschaden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Kreisstraße 1 war während der Unfallaufnahme und die Dauer der Bergungsarbeiten für 2 Stunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden von der Polizeistation Friedrichstadt geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell