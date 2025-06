Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Scheiben zerstört

Mehrere Fensterscheiben an einer Schule wurden zwischen Mittwoch und Montag in Ulm-Wiblingen beschädigt.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwoch, den 28.05.2025 17.00 Uhr und Montag, den 02.06.2025 07.00 Uhr beschädigten Unbekannte mehrere Scheiben an einer Schule in der Buchauer Straße in Wiblingen. Insgesamt wurden zwei Scheiben wohl mit einem Stein eingeworfen. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

++++ 1061183(TH)

