POL-FR: BPOLI-WEIL: Bahnhof Waldshut: Einbruch in Kiosk

Waldshut-Tiengen Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich im Bahnhofsgebäude ereignet hat. Unbekannte Täterschaft brach in das dortige Ladengeschäft ein.

Am Samstagmorgen (19.07.2025) informierte eine Mitarbeiterin die Bundespolizei, dass in den Kiosk eingebrochen wurde. Laut Alarmauslösung drang die Täterschaft gegen 05:30 Uhr in das Geschäft ein. Laut derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich die Schadenshöhe auf 3.500 Euro.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

