Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Durch Vorfahrtsverstoß leicht verletzter Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.07.2025, gegen 11:50 Uhr kam es in der Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Der 64-Jährige soll mit seiner Harley-Davidson die Luisenstraße befahren haben als er beabsichtigte die Kreuzung Weiermattstraße / Am Eisweiher zu queren. Dabei soll er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-Jährigen missachtet haben, die mit ihrem VW die Weiermattstraße befuhr und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Am Eisweiher zu überqueren. Es kam in der Folge zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der 64-Jährige stürzte. Aufgrund leichter Verletzungen wurde er zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

amf

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell