Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Vermisstenfahndung nach 84-jährigem Mann - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Montagnachmittag, 21.07.2025 gegen 16.10 Uhr wird der 84-jährige W.W. vermisst.

Er verließ ein Seniorenheim in der Lessingstraße in Emmendingen in unbekannte Richtung. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Vermisste hat eine einsetzende Demenz und ist orientierungslos. Möglicherweise ist er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Er hat einen ausgeprägten Bewegungsdrang.

Beschreibung:

- 160 - 165 cm groß, kurze graue Haare, Halbglatze

- schwarze Jogginghose mit breitem weißem Streifen, Schriftzug "Kappa"

- dunkelblaue Strickjacke

- dunkelblaue Schildmütze, Marke "Kappa"

- schwarze Hausschuhe

Fotos des Vermissten können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-vermisstenfahndung/

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei (0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell