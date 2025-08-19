Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Einfamilienhaus über den Wintergarten

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (18.08.), zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, ist es im Höhscheider Weg in Witzhelden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Eigentümer des Hauses wurden bei ihrer Rückkehr auf den Einbruch aufmerksam, da annähernd alle Räume im Haus offensichtlich durchsucht worden sind.

Nach Alarmierung der Polizei konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass die bislang unbekannten Täter offenbar eine gläserne Wintergartentür aufgehebelt hatten, um in das Objekt zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Armbanduhren und Goldschmuck entwendet, wobei der Gesamtwert noch nicht beziffert werden kann. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst bestellt, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Mit sachdienlichen Hinweisen zu diesem Einbruch wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

