Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Burscheid - Absage der Präventionsveranstaltung auf der Balkantrasse
Burscheid (ots)
Am 11.07.2025 haben wir die diesjährigen Termine für die Präventionsveranstaltungen "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" angekündigt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6074382)
Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, die am morgigen Dienstag (19.08.) an der Montanusstraße hätte stattfinden sollen, muss leider abgesagt werden. Wir bitten um Verständnis. (th)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHKin Höller
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell