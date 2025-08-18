Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Absage der Präventionsveranstaltung auf der Balkantrasse

Burscheid (ots)

Am 11.07.2025 haben wir die diesjährigen Termine für die Präventionsveranstaltungen "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" angekündigt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6074382)

Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, die am morgigen Dienstag (19.08.) an der Montanusstraße hätte stattfinden sollen, muss leider abgesagt werden. Wir bitten um Verständnis. (th)

