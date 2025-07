Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Remscheid - Polizei informiert über diesjährige Präventionsveranstaltungen "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!"

Burscheid/Remscheid (ots)

Auch in diesem Jahr veranstalten die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention wieder mehrere Präventionsveranstaltungen auf dem Panorama-Radweg "Balkantrasse". Die Veranstaltungen unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" werden gemeinsam mit den Kreispolizeibehörden Wuppertal und Oberbergischer Kreis durchgeführt. Neben den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei werden auch die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein.

Die Balkantrasse ist eine Verbindung zwischen Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen und Remscheid und lädt zum Spazierengehen, Joggen und Radfahren ein. So sollen bei dieser Aktion möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer der Trasse zu besonnenem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme bewegt werden - ob auf dem Fahrrad, dem E-Scooter, zu Fuß, auf Inline-Skatern oder mit dem Hund. Im Rahmen von Gesprächen und Infoständen wird über gesetzliche Regelungen, die Sicherheit der verschiedenen Fortbewegungsmittel oder die richtige Helmeinstellung aufgeklärt.

Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, den 15.07.2025, von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Burscheid (Montanusstraße, nahe der Gaststätte "Alter Bahnhof") statt.

Weitere voraussichtliche Termine sind Donnerstag, der 24.07.2025, in Remscheid-Bergisch Born (so genanntes Dreiwegeeck) und Dienstag, der 19.08.2025, in Burscheid (Montanusstraße). Diese Veranstaltungen finden ebenfalls jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und mit den Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Sollten die Veranstaltungen aufgrund schlechter Wettervorhersagen abgesagt werden müssen, informieren wir dazu in geeigneter Weise. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell