Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher nutzen zweistündige Abwesenheit und entwenden hochwertigen Schmuck

Rösrath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (09.07.) wurde der Polizei gegen 11:20 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Jean-Paul-Straße gemeldet, das die Bewohner zuvor für rund zwei Stunden verlassen hatten. Die Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Grundstücks auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher diversen hochwertigen Schmuck, darunter Uhren, Ketten und Ringe. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendetet wurden, konnte zum Zeitpunkt er Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei hat bereits eine Spurensicherung veranlasst und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesem Einbruch geben können. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Umkreis der Jean-Paul-Straße wahrgenommen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten zudem jederzeit ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zum Thema Einbruchschutz an. Sollten Sie Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch haben, können Sie das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de erreichen. (ch)

