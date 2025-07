Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (09.07.) wurde in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Oberheidkamper Straße eingebrochen.

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr verschafften sich der oder die Täter auf noch unbekannte Weise zunächst Zutritt in das Mehrfamilienhaus. Anschließend brachen sie die Eingangstüren zweier Wohnungen auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In einem Fall wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. In dem anderen Fall konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf und führte in beiden Wohnungen eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wenn Sie eine Beratung oder Informationen zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell