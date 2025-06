POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall B269

Morbach (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 12.06.2025 12:00 Uhr bis 17.06.2025 unter Einsatz eines Hebelwerkzeuges Zugang in den Kellerraum eines Anwesens in der Straße "Im Gartenfeld" in Morbach. Hierzu wurde die, sich im rückwärtigen Bereich des Anwesens befindliche, Kellertür aufgehebelt. Anschließend wurde die Zwischentür, welche Kellerraum von Wohnhaus trennt, ebenfalls angegangen, konnte durch die Täter jedoch nicht geöffnet werden. ...

