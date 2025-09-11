Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Reifen an Auto zerstochen
Erfurt (ots)
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch beschädigten Unbekannte in Erfurt ein Auto im Julius-Leber-Ring. Die Täter zerstachen zwei Reifen an einem geparkten Seat und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 130 Euro geschätzt. Als der Besitzer am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest und informierte die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (SE)
