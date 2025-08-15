PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 60-Jähriger wird gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 14. August 2025 um 14:38 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Vereinigungen in zwei Fällen verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den 60-jährigen Deutschen im Februar dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 3600 Euro beziehungsweise 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Verurteilte seine Strafe nicht antrat, erließ die Magdeburger Staatsanwaltschaft sechs Monate später den Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Mann diesen, nahmen ihn fest und mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 3600 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 60 Tagen anzutreten. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

