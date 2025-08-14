PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger prahlt lautstark mit seinem Fehlverhalten - Strafanzeige folgt

Magdeburg (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden am Mittwoch, den 13. August 2025 nutzte ein 23-Jähriger einen Regionalexpress auf der Strecke von Halle (Saale) in Richtung Magdeburg. Ein für die Fahrt erforderliches Zugticket besaß er wissentlich nicht. Als er den Kontrolleur bemerkte, ging er sichtlich nervös durch den Express und versuchte sich vor dem Zugbegleiter zu verstecken. Daraufhin sprach ein Reisender den jungen Mann auf sein Verhalten an. Ihm gegenüber teilte dieser lautstark mit, dass er kein Ticket besitze und versuche die Fahrscheinkontrolle zu umgehen. Zudem prahlte er, ausreichend Barmittel mitzuführen, jedoch keine Fahrkarte kaufen zu wollen. Zwei im Zug befindliche Beamte der Landespolizei nahmen das Gespräch wahr und sprachen jenen Mann auf seine lauthals getätigten Aussagen an. Mit Ankunft am Hauptbahnhof Magdeburg verließ der Deutsche und die beiden Polizisten die Bahn. Während der polizeilichen Maßnahme versuchte er ein Ticket auf seinem Smartphone käuflich zu erwerben, um den Anschein zu erwecken, einen gültigen Fahrschein zu besitzen. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe an die Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Der 23-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Betruges.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

