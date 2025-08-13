Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger: 2,09 Promille, ohne Ticket, betätigt Notentriegelung

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 12. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig um 08:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine männliche Person in einem Intercity und bat um Unterstützung. Der 30-Jährige nutzte jenen Zug ohne ein für die Fahrt erforderliche Zugticket zu besitzen. Zudem konnte er kein Ausweisdokument und ausreichend Barmittel vorweisen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei war mit Einfahrt des Zuges um 08:55 Uhr an dessen Ankunftsbahnsteig am Hauptbahnhof Magdeburg und nahm sich dem Sachverhalt an. Die ermittelten Personalien konnten zweifelsfrei bestätigt werden. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte der Deutsche zu. Demnach erfolgte seine Mitnahme in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Einsatzkräfte am Hauptbahnhof. Die Messung ergab einen Wert von 2,09 Promille. Zudem betätigte er die Notentriegelung der Dienststelleneingangstür und wollte den Bereich verlassen. Ein Beamter hinderte ihn daran. Aufgrund seines Verhaltens erhielt er Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen sowie wegen des missbräuchlichen Betätigens der Notentriegelung.

