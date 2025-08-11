Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Jugendlicher attackiert Bundespolizisten - zwei Beamte verletzt

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 10. August 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am S-Bahn-Haltepunkt Silberhöhe um 02:10 Uhr eine männliche Person. Zuvor störte der 16-Jährige eine polizeiliche Maßnahme und beleidigte die Einsatzkräfte. Er verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien, entfernte sich von den Beamten und beleidigte diese auf obszöne Weise. Als die Beamten den Jugendlichen erneut anhielten, lief dieser unvermittelt auf sie zu und stieß einen Bundespolizisten gegen dessen Brust. Der Beamte wurde hierbei verletzt. Zur Unterstützung wurden weitere Kräfte der Landes- und Bundespolizei angefordert. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte kurze Zeit später im Nahbereich des Haltepunktes erneut festgestellt werden. Während der Belehrung schlug er plötzlich mit der Faust in Richtung des Gesichts desselben Bundespolizisten und attackierte anschließend auch die anwesende Kollegin mit einem Faustschlag in Richtung ihres Kopfes. Der deutsche Staatsangehörige schlug in der Folge mehrfach auf beide Beamte ein. Die Personalien des Beschuldigten wurden festgestellt. Ein angeforderter Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der betroffenen Bundespolizisten. Diese erlitten Hautabschürfungen sowie Verletzungen im Gesichtsbereich. Den 16-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstand gegen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell