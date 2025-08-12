Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 26-Jähriger mit zwei Haftbefehlen gesucht: Gefängnis und erneute Strafanzeige

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 11. August 2025 um 12:00 Uhr nutzte ein 26-Jähriger den Regionalexpress von Magdeburg Hauptbahnhof nach Magdeburg Buckau und konnte keinen Fahrschein vorweisen. Eine Streife der Bundespolizei wurde zuständigkeitshalber hinzugezogen. Die eingesetzten Beamten konnten die Identität des Mannes vor Ort nicht feststellen, so dass er zur Dienststelle mitgenommen wurde. Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab gleich zwei aktuelle Vollstreckungshaftbefehle. Demnach war der malische Staatsangehörige vom Amtsgerichts Halberstadt im Mai 2020 wegen Sachbeschädigung zu 200 Euro beziehungsweise 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Weder zahlte er den noch ausstehenden Restbetrag von 180 Euro, noch stellte er sich dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg - Zweigstelle Halberstadt - im Mai 2023 den Vollstreckungshaftbefehl, so dass der Mann nun eine 18-tägige Restersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Darüber hinaus wurde der 26-Jährige im März 2023 auch vom Amtsgericht Magdeburg wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu 800 Euro beziehungsweise 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Auch in diesem Fall kam er den Aufforderungen nicht nach, so dass ihn die Staatsanwaltschaft Magdeburg mit Vollstreckungshaftbefehl vom Juni 2023 suchte. Die Summe von insgesamt 980 Euro Geldstrafe konnte der Mann nicht aufbringen und wurde, nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibenden Behörden über den Vollzug der Haftbefehle. Zudem erhält der Verurteile eine weitere Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

