POL-SO: Diebstahl von E-Scooter

Wickede (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 15:00 Uhr, ist eine Wickeder Seniorin Opfer eines Trickdiebstahles geworden. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten bei der Seniorin an der Haustür und wollten angeblich den Zählerstand der Heizung ablesen. Dazu bedrängte einer der Täter die Seniorin derart, dass diese in ihre Wohnung zurückging. Der Täter hat sich in den Türrahmen der Küche gestellt, so dass ihr die ...

mehr