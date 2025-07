Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250715.3 Brunsbüttel: Unbekannte zerkratzen geparkten VW Golf - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Brunsbüttel einen silbernen VW Golf beschädigt, der auf dem Parkplatz des Westküstenklinikums stand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, den 07.07.2025, stellte eine 82-jährige Frau ihren silbernen VW Golf gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Westküstenklinikums in der Delbrückstraße ab. Als sie am Donnerstag, den 10.07.2025, gegen 14:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie zwei lange, tiefe Kratzer mit orangener Farbspur am rechten hinteren Radlauf.

Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich nicht um Unfallschäden. Die Spuren deuten vielmehr auf eine mutwillige Beschädigung hin. Das Polizeirevier Brunsbüttel hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

