POL-IZ: 250715.1 Heide: Verkehrsunfall an Kreuzung - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Am Freitag, den 11.07.2025, kam es an der Kreuzung Westerweide/Marschstraße in Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Autofahrer unerlaubt den Unfallort verließ. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr wartete ein 40-jähriger Mann aus Heide mit seinem schwarzen Citroën auf der Spur zum Geradeausfahren in Richtung Harmoniestraße. Neben ihm befand sich ein dunkler BMW auf der Rechtsabbiegerspur. Nach Angaben des Geschädigten wechselte der BMW unvermittelt auf die Spur des Citroën, als die Ampel auf Grün schaltete.

Beide Fahrzeuge kollidierten, wodurch am rechten hinteren Kotflügel des Citroën Lackschäden entstanden. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der 40-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heide unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de zu melden.

