Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250711.2 Itzehoe: Gefälschter Führerschein bei Verkehrskontrolle festgestellt

Itzehoe (ots)

Gestern Abend kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Itzehoe eine Autofahrerin, deren Fahrweise auffiel. Die Frau stand zwar nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, wies sich jedoch mit einem gefälschten Führerschein aus.

Gegen 22:30 Uhr stoppten zwei Polizeibeamte in der Ritterstraße in Itzehoe ein Auto mit unsicherer Fahrweise. Sie überprüften die 40-jährige Fahrerin aus Kellinghusen auf Alkohol- und Drogenkonsum. Zwar ergaben sich dabei keine Hinweise auf eine Beeinflussung, doch der Führerschein der Frau entpuppte sich als Fälschung. Den Beamten fielen gleich mehrere Unregelmäßigkeiten in der Druckqualität auf. Ein spezieller Dokumentenscanner bestätigte schließlich ihre Einschätzung.

Die Polizisten stellten das gefälschte Dokument sicher und untersagten der Frau die Weiterfahrt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Björn Gustke

