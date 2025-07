Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250711.1 Glückstadt: Einbrecher flieht nach Begegnung mit Bewohner

Glückstadt (ots)

Gestern Nachmittag drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Glückstadt ein. Durch eine unverschlossene Terrassentür gelangte er ins Gebäude und traf dort auf den anwesenden Bewohner. Dieser reagierte geistesgegenwärtig und vertrieb den Täter. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Um 16:22 Uhr betrat eine männliche Person den Garten eines Einfamilienhauses im Loggergang. Durch eine unverschlossene Terrassentür gelangte er ins Gebäude. Im Inneren traf der Täter auf den Bewohner, der ihn erfolgreich hinausdrängte. Ohne Stehlgut lief der Mann in unbekannte Richtung davon.

Gerade in den Sommermonaten registriert die Polizei immer wieder Fälle, in denen Täter offenstehende Terrassen- oder Balkontüren nutzen, um unbemerkt in Häuser einzudringen. Auch wenn man sich im Haus aufhält, empfiehlt es sich, unverschlossene Türen und Fenster stets im Blick zu behalten oder geschlossen zu halten, um Einbrüche zu verhindern.

Anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung identifizierten Einsatzkräfte der Polizei Glückstadt den Täter als 23-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist. Die Fahndung nach ihm dauert an.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell