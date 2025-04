Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vom Kraftrad gestürzt

Am Dienstag verletzte sich ein 62-Jähriger bei einem Unfall in Biberach leicht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr in der Waldseer Straße. Eine VW-Fahrerin fuhr stadtauswärts und musste am Kreisverkehr abbremsen. Ein Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf die 48-Jährige auf. Der Fantic-Fahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Ein Abschleppdienst barg das Motorrad. Das Polizeirevier Biberach schätzt den Schaden am VW auf 500 Euro und am Krad auf etwa 1.000 Euro. Die 48-Jährige blieb unverletzt.

