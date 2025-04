Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: JETZT ANMELDEN - Pedelec 65+ Seminare

Bild-Infos

Download

Kreis Viersen (ots)

Kostenloses Pedelec Seminar für Seniorinnen und Senioren Auch im Jahr 2025 bietet die Kreispolizeibehörde Viersen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Viersen wieder kostenlose Pedelec-Seminare für Seniorinnen und Senioren an. Die Seminare richten sich speziell an alle ab 65 Jahren, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Pedelec verbessern und ihre Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen möchten. Das Seminar setzt sich aus einem theoretischen Teil und praktischen Übungen zusammen. Zunächst erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtige Informationen zu neuen Verkehrsregeln und Verkehrszeichen. Im anschließenden praktischen Teil können Sie direkt auf Ihrem eigenen Pedelec mit den Verkehrssicherheitsberaterinnen und Beratern der Polizei üben. Hierbei werden Ihnen nützliche Tipps gegeben, wie Sie Ihr Pedelec sicherer bedienen können, wie Sie die unterschiedlichen Unterstützungsstufen richtig einstellen und wie Sie sich optimal im Verkehr bewegen.

Die nächsten Termine im April 2025:

- Mittwoch, 9. April 2025, 14:00 Uhr, Viersen im VHS-Zentrum - Montag, 14. April 2025, 10:00 Uhr, Nettetal-Lobberich am Rhein-Maas Berufskolleg - Dienstag, 15. April 2025, 10:00 Uhr, Nettetal-Lobberich am Rhein-Maas Berufskolleg - Mittwoch, 16. April 2025, 10:00 Uhr, Niederkrüchten in der Begegnungsstätte

Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ganz bequem online über die Webseite der Volkshochschule Viersen möglich. Besuchen Sie einfach https://www.kreis-viersen-vhs.de und geben Sie in der Suche das Stichwort "Pedelec" ein, um alle verfügbaren Termine anzuzeigen und sich anzumelden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Sicherheit im Umgang mit dem Pedelec zu erhöhen und gleichzeitig mehr Freude an der Fahrt zu gewinnen! Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen die Kreispolizeibehörde Viersen gerne zur Verfügung. /jk (335)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell