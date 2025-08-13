Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger beleidigt und schlägt Helfenden: beschädigte Brille und Hausverbot

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstagmorgen, den 13. August 2025 befand sich eine männliche Person in der Mall im Hauptbahnhof Halle (Saale). Sie wirkte für die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn stark angetrunken. Demnach sprachen jene den 37-Jährigen an und fragten nach dessen Wohlbefinden. Unvermittelt beleidigte dieser die Bahnbediensteten und schlug um sich. Hierbei wurde die Brille eines Mitarbeiters beschädigt. Der Deutsche musste zu Boden gebracht, gefesselt und bis zum Eintreffen der verständigten Bundespolizisten fixiert werden. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen folgten weitere Beleidigungen in Richtung der hinzugezogenen Einsatzkräfte. Einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie eine medizinische Betreuung durch einen verständigten Rettungswagen lehnte der Mann ab. Er erhielt, neben Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle (Saale).

