PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger beleidigt und schlägt Helfenden: beschädigte Brille und Hausverbot

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstagmorgen, den 13. August 2025 befand sich eine männliche Person in der Mall im Hauptbahnhof Halle (Saale). Sie wirkte für die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn stark angetrunken. Demnach sprachen jene den 37-Jährigen an und fragten nach dessen Wohlbefinden. Unvermittelt beleidigte dieser die Bahnbediensteten und schlug um sich. Hierbei wurde die Brille eines Mitarbeiters beschädigt. Der Deutsche musste zu Boden gebracht, gefesselt und bis zum Eintreffen der verständigten Bundespolizisten fixiert werden. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen folgten weitere Beleidigungen in Richtung der hinzugezogenen Einsatzkräfte. Einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie eine medizinische Betreuung durch einen verständigten Rettungswagen lehnte der Mann ab. Er erhielt, neben Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle (Saale).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 30-Jähriger: 2,09 Promille, ohne Ticket, betätigt Notentriegelung

    Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 12. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig um 08:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine männliche Person in einem Intercity und bat um Unterstützung. Der 30-Jährige nutzte jenen Zug ohne ein für die Fahrt erforderliche Zugticket zu besitzen. Zudem konnte er kein Ausweisdokument ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:04

    BPOLI MD: 26-Jähriger mit zwei Haftbefehlen gesucht: Gefängnis und erneute Strafanzeige

    Magdeburg (ots) - Am Montag, den 11. August 2025 um 12:00 Uhr nutzte ein 26-Jähriger den Regionalexpress von Magdeburg Hauptbahnhof nach Magdeburg Buckau und konnte keinen Fahrschein vorweisen. Eine Streife der Bundespolizei wurde zuständigkeitshalber hinzugezogen. Die eingesetzten Beamten konnten die Identität des Mannes vor Ort nicht feststellen, so dass er zur ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:38

    BPOLI MD: Jugendlicher attackiert Bundespolizisten - zwei Beamte verletzt

    Halle (Saale) (ots) - Am Sonntag, den 10. August 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am S-Bahn-Haltepunkt Silberhöhe um 02:10 Uhr eine männliche Person. Zuvor störte der 16-Jährige eine polizeiliche Maßnahme und beleidigte die Einsatzkräfte. Er verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien, entfernte sich von den Beamten und beleidigte diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren