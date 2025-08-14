PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 60-Jähriger läuft über die Gleise - Güterzug muss Gefahrenbremsung einleiten

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 13. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 22:08 Uhr über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Hauptbahnhof Magdeburg. Eine informierte Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort und konnte die Person anhand einer Zeugenbeschreibung antreffen und die Identität feststellen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte eine männliche Person die Bahngleise von Bahnsteig sieben zu Bahnsteig sechs. Eine herannahende Lok eines Güterzuges musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten Der festgestellte afghanische Staatsangehörige wurde aufgrund der Sprachbarriere zur Belehrung und der Aushändigung des Tatvorwurfes mit in die Diensträume der Bundespolizei genommen. Warum er die Gleise bedenkenlos überquerte bleibt unklar. Der 60-Jährige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Durch diesen Sachverhalt entstandene Zugverspätungen sind aktuell nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 23-Jähriger prahlt lautstark mit seinem Fehlverhalten - Strafanzeige folgt

    Magdeburg (ots) - In den frühen Nachmittagsstunden am Mittwoch, den 13. August 2025 nutzte ein 23-Jähriger einen Regionalexpress auf der Strecke von Halle (Saale) in Richtung Magdeburg. Ein für die Fahrt erforderliches Zugticket besaß er wissentlich nicht. Als er den Kontrolleur bemerkte, ging er sichtlich nervös durch den Express und versuchte sich vor dem ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:27

    BPOLI MD: 37-Jähriger beleidigt und schlägt Helfenden: beschädigte Brille und Hausverbot

    Halle (Saale) (ots) - Am Dienstagmorgen, den 13. August 2025 befand sich eine männliche Person in der Mall im Hauptbahnhof Halle (Saale). Sie wirkte für die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn stark angetrunken. Demnach sprachen jene den 37-Jährigen an und fragten nach dessen Wohlbefinden. Unvermittelt beleidigte dieser die Bahnbediensteten und schlug um sich. Hierbei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 30-Jähriger: 2,09 Promille, ohne Ticket, betätigt Notentriegelung

    Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 12. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig um 08:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine männliche Person in einem Intercity und bat um Unterstützung. Der 30-Jährige nutzte jenen Zug ohne ein für die Fahrt erforderliche Zugticket zu besitzen. Zudem konnte er kein Ausweisdokument ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren