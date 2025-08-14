Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 60-Jähriger läuft über die Gleise - Güterzug muss Gefahrenbremsung einleiten

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 13. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 22:08 Uhr über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Hauptbahnhof Magdeburg. Eine informierte Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort und konnte die Person anhand einer Zeugenbeschreibung antreffen und die Identität feststellen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte eine männliche Person die Bahngleise von Bahnsteig sieben zu Bahnsteig sechs. Eine herannahende Lok eines Güterzuges musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten Der festgestellte afghanische Staatsangehörige wurde aufgrund der Sprachbarriere zur Belehrung und der Aushändigung des Tatvorwurfes mit in die Diensträume der Bundespolizei genommen. Warum er die Gleise bedenkenlos überquerte bleibt unklar. Der 60-Jährige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Durch diesen Sachverhalt entstandene Zugverspätungen sind aktuell nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell