POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Donnerstag (22.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 35-Jährigen am Klausenberg. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei ein Streit an einer Straßenbahnhaltestelle mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten die beiden Männer fest. ...

