Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Donnerstag (22.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 35-Jährigen am Klausenberg. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt.

Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei ein Streit an einer Straßenbahnhaltestelle mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten die beiden Männer fest. Offenbar war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, wobei der 25-Jährige den 35-Jährigen geschlagen hatte. Der 35-Jährige wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 25-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 25-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell