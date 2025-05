Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (20.05.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Friedberger Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Öffnungszeiten zwei Cube-Mountainbikes. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

