Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall bei Bandenitz

Bandenitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B321 bei Bandenitz sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:00 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er zuerst seitlich mit einem Transporter und stieß anschließend frontal mit einem dahinterfahrenden PKW zusammen. Der 19-Jährige sowie der 73-jährige Autofahrer wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen musste zeitweise sowohl die B321 als auch die Autobahnauf- und abfahrt der A24 Richtung Berlin gesperrt werden, da sich der Unfall auf der Brücke über die A24 ereignet hat. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Hinweise auf eine Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung wurden beim 19-Jährigen nicht festgestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

