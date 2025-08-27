PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Weiterer Einbruch an der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen Montag (25.08., 15.45 Uhr) und Dienstag (26.08., 14.45 Uhr) haben bislang unbekannte Täter die Tür eine Gaststätte an der Bahnhofstraße aufgehebelt. Gestohlen wurden diverse Alkoholika.

Ob es einen Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch in der Nähe gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6104341 Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

