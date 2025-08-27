Polizei Gütersloh

POL-GT: Büroeinbruch an der Gewerbestraße in Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Dienstag (26.08., 18.15 Uhr - 27.08., 07.00 Uhr) wurde in Büroräume an der Gewerbestraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schlüssel.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell