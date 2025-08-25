Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer beleidigt und bedroht Gütersloherin - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Bereits am vergangenen Montagnachmittag (18.08., 16:45 Uhr) beleidigte und bedrohte ein bislang unbekannter Radfahrer am Rudolstädter Weg, Höhe Hofbrede eine 41-jährige Gütersloherin.

Die 41-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf dem Rudolstädter Weg in Richtung Leipziger Straße als der Radfahrer von rechts auf dem Gehweg fahrend kam. Der Mann erschreckte sich und verdrehte den Lenker seines Rades. Zu einem Zusammenstoß sei es nach Aussage der Gütersloherin nicht gekommen.

Der Unbekannte verlangte Geld von der 41-Jährigen. Als sie ihm mitteilte, erst die Polizei rufen zu wollen, wurde er ihr gegenüber laut. Er schrie sie an, beschimpfte sie und drohte ihr, ihr körperlichen Schäden hinzufügen zu wollen. Als ein Zeuge die Polizei rief, fuhr der unbekannte Radfahrer davon.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt, - zwischen 1,80 m und 1,90 m groß - sehr schlank - vermutlich deutsch - viele Piercings im Ohrbereich - lange, graue Dreadlocks - bekleidet mit einem lachsfarbenen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose und schwarzen Sneakern

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Telefonnummer der Vermittlung der Polizei Gütersloh 05241 869-0.

