Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Brandstiftung an zwei Fahrzeugen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden durch Zeugen am Samstagmorgen (23.08., 07.10 Uhr) über die Brände zweier Fahrzeuge an der Werther Straße verständigt.

Beim Eintreffen der Kräfte waren sowohl ein Lkw Opel Vivaro sowie auch ein VW Polo bereits im Vollbrand. Die Fahrzeuge waren an der Straße abgestellt. Den Feststellungen zufolge gerieten die Fahrzeuge im Bereich der hinteren rechten Radkästen in Brand. Feuerwehrkräfte konnten die Brände zeitnah löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen nahmen unmittelbar nach Entstehung des Brandes eine verdächtige männliche Person wahr, die von dort zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige ca. 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Er war bekleidet mit einer grünen Hose und einer Steppjacke. Diese hatte helle Streifen auf den Ärmeln und eine Kapuze. Der Tatverdächtige hatte den Angaben nach O-Beine.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann noch weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell