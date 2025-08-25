PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Brandstiftung an zwei Fahrzeugen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden durch Zeugen am Samstagmorgen (23.08., 07.10 Uhr) über die Brände zweier Fahrzeuge an der Werther Straße verständigt.

Beim Eintreffen der Kräfte waren sowohl ein Lkw Opel Vivaro sowie auch ein VW Polo bereits im Vollbrand. Die Fahrzeuge waren an der Straße abgestellt. Den Feststellungen zufolge gerieten die Fahrzeuge im Bereich der hinteren rechten Radkästen in Brand. Feuerwehrkräfte konnten die Brände zeitnah löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen nahmen unmittelbar nach Entstehung des Brandes eine verdächtige männliche Person wahr, die von dort zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige ca. 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Er war bekleidet mit einer grünen Hose und einer Steppjacke. Diese hatte helle Streifen auf den Ärmeln und eine Kapuze. Der Tatverdächtige hatte den Angaben nach O-Beine.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann noch weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:40

    POL-GT: Drei Gaststätten- und Geschäftseinbrüche - Tatzusammenhänge werden geprüft

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am Wochenende (23.08. - 25.08.) ereigneten sich im Stadtkern von Rietberg und zweimal im Ortsteil Mastholte, Einbrüche in ein Geschäft und zwei Gaststätten. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen dazu dauern an. Mögliche Tatzusammenhänge werden durch die Kriminalbeamten in Betracht gezogen. In der Samstagnacht (23.08., 02.57 - ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:10

    POL-GT: Einbrecher stehlen Schmuck und Parfüm

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Bei einem Tageswohnungseinbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße haben bislang unbekannte Täter am Freitag (22.08., 13.30 - 23.00 Uhr) Schmuck und Parfüm gestohlen. Die Einbrecher gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung. Neben Ohrringen, Halsketten und Armbändern, nahmen die Täter auch einige hochwertige ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:50

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Nordwall

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (24.08., 10.00 - 19.25 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Nordwall verschafft. Durch das Einschlagen der Glasscheibe einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Angaben zu möglichem Diebesgut konnte zum jetzigen Stand noch nicht gemacht werden. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren