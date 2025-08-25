Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Nordwall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (24.08., 10.00 - 19.25 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Nordwall verschafft. Durch das Einschlagen der Glasscheibe einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Angaben zu möglichem Diebesgut konnte zum jetzigen Stand noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Wer kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

